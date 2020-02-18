На ремонт сулемского моста между Тагилом и Усть-Уткой выделили 193 миллиона рублей

Общая протяженность участка дороги — 800 метров, а протяженность подходов — 721,6 метра. Всего будет отремонтировано примерно три гектара площади постоянной полосы отвода.

Согласно документации, подрядчик должен провести подготовительные работы, обеспечить безопасное движение автотранспорта во время ремонта, устроить монтажные площадки и разобрать конструкции существующего моста, подходов и инженерного оборудования. Кроме того, необходимо провести рекультивацию земель. После этих работ исполнитель непосредственно приступит к реконструкции мостового перехода.