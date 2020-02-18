На ремонт сулемского моста между Тагилом и Усть-Уткой выделили 193 миллиона рублей
Сегодня, 10:21ТранспортФото: pixabay.com
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Департамент госзакупок Свердловской области ищет подрядчика для реконструкции моста через реку Сулем по автодороге Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка. Стоимость контракта — 193,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Общая протяженность участка дороги — 800 метров, а протяженность подходов — 721,6 метра. Всего будет отремонтировано примерно три гектара площади постоянной полосы отвода.
Согласно документации, подрядчик должен провести подготовительные работы, обеспечить безопасное движение автотранспорта во время ремонта, устроить монтажные площадки и разобрать конструкции существующего моста, подходов и инженерного оборудования. Кроме того, необходимо провести рекультивацию земель. После этих работ исполнитель непосредственно приступит к реконструкции мостового перехода.
Работы начнутся со дня заключения контракта и продолжатся до 20 ноября 2022 года.
Дата окончания подачи заявок для участия в конкурсе — 16 марта.
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