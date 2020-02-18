Омичи приняли новый трамвай из Екатеринбурга за списанный

Жители Омска в городском паблике в соцсети обсуждают новый трамвай, прибывший из Екатеринбурга. При этом омичи решили, что трамвай не новый, а списанный и привезенный из Москвы, пишет «Город 55».
Трамвай «Спектр» привезли в Омск из Свердловской области в январе, вагон выпущен на «Уралтрансмаше» (входит в АО «Концерн «Уралвагонзавод»). В начале февраля он вышел на линию и курсирует по маршруту № 2.
Некоторые прокатившиеся на трамвае горожане остались недовольны. Они рассказали, что в транспортном средстве мало посадочных мест, в вагоне холодно и новый трамвай «совсем не удобный».
Омич Александр Сазыкин сравнил новый трамвай с трамваями в Москве и написал в соцсети:
Что мы видим? Полностью низкопольный, теплый и комфортный. А это лишь пародия.
Бурная реакция горожан связана с тем, что ранее для Омска закупались подержанные вагоны, курсировавшие ранее по Москве. В МП «Электрический транспорт» сообщили, что, если новый вагон покажет себя хорошо, для города будут закуплены еще несколько составов.