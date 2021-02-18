Проводили следственный эксперимент: в Нижнем Тагиле ГИБДД перекрыла мост на Фрунзе

Напомним, в ДТП на мосту на улице Фрунзе, которое произошло 14 января, две иномарки получили значительные механические повреждения. Водитель Honda Accord не успел затормозить перед автомобилем, который остановился на «красный» сигнал светофора и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia, который ехал на «желтый» свет.