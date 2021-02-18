Проводили следственный эксперимент: в Нижнем Тагиле ГИБДД перекрыла мост на Фрунзе

О том, что мост с улицы Островского на Выю перекрыт, сообщил подписчик паблика «Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил» во «ВКонтакте».
Проводился следственный эксперимент. 14 января на мосту произошло столкновение транспортных средств. В связи с расследованием административного материала, необходимо было провести замеры скорости автомобилей на улице Фрунзе,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Там отметили, что движение было перекрыто на 15 минут около 10 утра.
Напомним, в ДТП на мосту на улице Фрунзе, которое произошло 14 января, две иномарки получили значительные механические повреждения. Водитель Honda Accord не успел затормозить перед автомобилем, который остановился на «красный» сигнал светофора и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia, который ехал на «желтый» свет.