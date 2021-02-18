Свердловская область попала в ТОП-5 регионов по по числу нарушителей ПДД

Штрафы водителям на сумму 3,7 миллиарда рублей выписала ГИБДД Свердловской области за 2020 год. Регион занял пятое место в России по их сумме.

По стране в прошлом году было выписано штрафов на 117 миллиардов рублей, это на 10% больше, чем в 2019 году. Всего постановления были вынесены в отношении 167 миллионов россиян, что на 15% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». Больше всего постановлений выписано в Москве (30 миллионов на 23 миллиарда рублей) и Московской области (30,5 миллионов штрафов на 18,9 млрд рублей). Далее в списке следует Татарстан и Краснодарский край. Эксперты считают, что увеличение количества штрафов связано с тем, что в России активно устанавливаются камеры видеонаблюдения. Единственным субъектом страны, где пока не установили камеры на дорогах, стала Чукотка.

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