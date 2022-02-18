На «умную» транспортную систему Нижнего Тагила потратят более 62 миллионов рублей

На «умную» транспортную систему Нижнего Тагила потратят более 62 миллионов рублей
На «умную» транспортную систему Нижнего Тагила потратят более 62 миллионов рублей
Сегодня, 18:43ТранспортФото: 1MI
На развитие интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Тагиле будет направлено 62 миллиона рублей. Реализация осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Вопросы формирования нового технического задания на внедрение систем обсуждались на совещании с заместителем главы администрации по горхозяйству Егором Копысовым. В частности, высказывались предложения по работам в 2022 году.

Они будут проводиться в нескольких направлениях — это развитие опорной сети, модернизация автоматизированной системы управления транспортными потоками, внедрение системы управления маршрутами общественного транспорта. Часть средств будет потрачена на информационную безопасность и умные остановки.

В ближайшее время все предложения будут обсуждаться с ГИБДД, рассказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин. Он уточнил, что планируется модернизация и установка новых светофоров на въездах в Нижний Тагил со стороны Выи и ГГМ. Часть средств направят на Ленинградский проспект.

Перед объявлением конкурса на установку оборудования техническое задание и адреса размещения будут отправлены в Министерство транспорта Свердловской области на согласование. После этого Нижний Тагил получит средства из федерального бюджета. Сумма составляет 62 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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