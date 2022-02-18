На «умную» транспортную систему Нижнего Тагила потратят более 62 миллионов рублей

В ближайшее время все предложения будут обсуждаться с ГИБДД, рассказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин. Он уточнил, что планируется модернизация и установка новых светофоров на въездах в Нижний Тагил со стороны Выи и ГГМ. Часть средств направят на Ленинградский проспект.