На «умную» транспортную систему Нижнего Тагила потратят более 62 миллионов рублей

Вопросы формирования нового технического задания на внедрение систем обсуждались на совещании с заместителем главы администрации по горхозяйству Егором Копысовым. В частности, высказывались предложения по работам в 2022 году.
Они будут проводиться в нескольких направлениях — это развитие опорной сети, модернизация автоматизированной системы управления транспортными потоками, внедрение системы управления маршрутами общественного транспорта. Часть средств будет потрачена на информационную безопасность и умные остановки.
В ближайшее время все предложения будут обсуждаться с ГИБДД, рассказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин. Он уточнил, что планируется модернизация и установка новых светофоров на въездах в Нижний Тагил со стороны Выи и ГГМ. Часть средств направят на Ленинградский проспект.
Перед объявлением конкурса на установку оборудования техническое задание и адреса размещения будут отправлены в Министерство транспорта Свердловской области на согласование. После этого Нижний Тагил получит средства из федерального бюджета. Сумма составляет 62 миллиона рублей.