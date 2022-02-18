Отсутствие автобусов в Кушве прокомментировал Евгений Куйвашев

Отсутствие автобусов в Кушве прокомментировал Евгений Куйвашев
Отсутствие автобусов в Кушве прокомментировал Евгений Куйвашев
Сегодня, 16:45ТранспортФото: 1MI
Отсутствие автобусов на одном из маршрутов в Кушве прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Один из местных жителей рассказал губернатору, что в городе отсутствует один из важнейших маршрутов. Из-за этого людям приходится добираться в другой район пешком или через пруд.

На это Куйвашев ответил, что в курсе ситуации. На данный момент администрация Кушвы не может найти компанию-перевозчика. Та, что обслуживала город ранее не заявляется на конкурс по причине финансовых проблем, а из других городов компании не хотят работать. Сейчас объявлен очередной конкурс.

К решению проблемы уже подключился Минтранс Свердловской области. При этом допускается рассмотреть вариант, когда контракт будет заключен на меньший срок. Такая мера рассматривается в качестве временного варианта.

Совсем, насколько я понимаю, транспортное сообщение не нарушено — есть смежные маршруты. Но и разрыв между рейсами велик, и в час пик автобус переполнен. Понятно, что это никого не может устраивать, пишет Куйвашев в своем Instagram.

Свердловская областьтранспортобщественный транспортКушва
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