Отсутствие автобусов в Кушве прокомментировал Евгений Куйвашев

Один из местных жителей рассказал губернатору, что в городе отсутствует один из важнейших маршрутов. Из-за этого людям приходится добираться в другой район пешком или через пруд.
На это Куйвашев ответил, что в курсе ситуации. На данный момент администрация Кушвы не может найти компанию-перевозчика. Та, что обслуживала город ранее не заявляется на конкурс по причине финансовых проблем, а из других городов компании не хотят работать. Сейчас объявлен очередной конкурс.
К решению проблемы уже подключился Минтранс Свердловской области. При этом допускается рассмотреть вариант, когда контракт будет заключен на меньший срок. Такая мера рассматривается в качестве временного варианта.
Совсем, насколько я понимаю, транспортное сообщение не нарушено — есть смежные маршруты. Но и разрыв между рейсами велик, и в час пик автобус переполнен. Понятно, что это никого не может устраивать, пишет Куйвашев в своем Instagram.