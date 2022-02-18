Отсутствие автобусов в Кушве прокомментировал Евгений Куйвашев

На это Куйвашев ответил, что в курсе ситуации. На данный момент администрация Кушвы не может найти компанию-перевозчика. Та, что обслуживала город ранее не заявляется на конкурс по причине финансовых проблем, а из других городов компании не хотят работать. Сейчас объявлен очередной конкурс.