Новая серия автомобилей Monte Carlo от SKODA AUTO Россия

Блестящая история участия ŠKODA в ралли насчитывает более 115 лет. В копилке побед чешского бренда десятки титулов в крупных международных первенствах, в том числе Ралли Монте-Карло – старейшей раллийной гонке в мире, которая проводится ежегодно с 1911 года. Свою страсть к автоспорту компания воплотила в новых спецверсиях Monte Carlo. Автомобили отличаются эффектным исполнением и обилием модных декоративных элементов: накладки на бамперы, наружные зеркала, крыша и решетка радиатора выполнены в черном цвете, салон украшен вставками Carbon и стильными спортивными сидениями с эксклюзивной обивкой. Фирменный брендинг Monte Carlo на кузове и порогах довершает яркий облик автомобилей.

Новый ŠKODA Rapid Monte Carlo приобрел характерные спортивные черты. Стильные элементы экстерьера – тонированные стекла Sunset, литые черные 16-дюймовые диски «Italia», ксеноновые фары и затемненные задние фонари. В салоне внимание привлекает спортивный кожаный руль, вставки под карбон и панель приборов, выполненная в специальной расцветке Sport. Модель может похвастаться богатым оснащением: радио Swing, боковые подушки безопасности, противотуманные фары черного цвета со светодиодными ходовыми огнями и функцией Corner и другие решения. Для дополнительного комфорта предусмотрены текстильные коврики и передний центральный подлокотник, на порогах имеются защитные накладки с символикой Monte Carlo. Специальная версия доступна по цене от 825 000 рублей.

Новый ŠKODA Yeti Monte Carlo оснащается черными литыми 17-дюймовыми дисками Origami. Яркий акцент – черная крыша, придающая автомобилю самобытный, запоминающийся характер. Интерьер дополняют спортивное 3-спицевое рулевое колесо, отделанное кожей и красной строчкой, и фирменная приборная панель Monte Carlo. Функциональное оборудование включает 2-зонный климат-контроль, задний парктроник, задние электростеклоподъемники, противотуманные фары черного цвета, радио Bolero нового поколения, многофункциональный дисплей Maxi Dot и систему Bluetooth. Стоимость модели стартует от 1 205 000 рублей.

ŠKODA участвует в соревнованиях по автоспорту с 1901 года. Сегодня заводская команда успешно выступает в Чемпионате Европы по ралли FIA (ERC), Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по ралли (APRC) и Чемпионате мира по ралли (WRC 2), а также в национальных первенствах. В 2015 году ŠKODA был присужден титул победителя в зачете производителей APRC четвертый раз подряд.

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