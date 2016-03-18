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В эти выходные в Нижнем Тагиле дорожные инспекторы будут вновь ловить водителей-нарушителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В эти выходные в Нижнем Тагиле дорожные инспекторы будут вновь ловить водителей-нарушителей

18 марта 2016, 12:25ТранспортТимофей Данилов
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