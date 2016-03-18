В эти выходные в Нижнем Тагиле дорожные инспекторы будут вновь ловить водителей-нарушителей
18 марта 2016, 12:25ТранспортТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа ГИБДД проводит очередное профилактическое мероприятие «Стоп контроль»
Сюжеты: Нижний Тагил
С 18 по 21 марта дорожные инспекторы будут останавливать автомобили для проверки документов и выявления грубых нарушений правил дорожного движения.
Мероприятие проводится, чтобы защитить тагильчан от дорожных происшествий, которые могут случиться по вине пьяных водителей или лиц, не имеющих права находиться за рулем автомобиля.
И хотя «Стоп контроль» проводится регулярно, опасные водители на дорогах города, к сожалению, остаются. Во время прошлого рейда, инспекторы ДПС остановили 13 автолюбителей, которые перед тем, как сесть за руль, выпили алкогольные напитки.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей