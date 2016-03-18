В Нижнем Тагиле началась отсыпка аварийных участков дороги на ул. Индустриальная
18 марта 2016, 15:55ТранспортПавел Щербина
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Общественники Нижнего Тагила обратили внимание на то, что вчера начались работы по отсыпке ям на ул. Индустриальная, но сделано это было только в районе остановки «Хлебозавод».
Сюжеты: Нижний Тагил
Подрядчики не успели произвести работы в полном объеме в дневную смену. В ночь людей не выводили, но сегодня работы будут продолжены пояснил журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
С установлением приемлемой температуры в Нижнем Тагиле начнутся уже не отсыпки аварийных участков, а полноценные ремонты дорог.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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