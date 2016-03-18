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За 2015 год тагильские трамваи перевезли более 9,5 миллионов пассажиров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За 2015 год тагильские трамваи перевезли более 9,5 миллионов пассажиров

18 марта 2016, 17:00ТранспортТимофей Данилов
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