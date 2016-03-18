За 2015 год тагильские трамваи перевезли более 9,5 миллионов пассажиров
По словам руководства МУП «Тагильский трамвай», жители Нижнего Тагила теперь чаще ездят на данном виде общественного транспорта.
Из 9,5 миллионов пассажиров, которые предпочли передвигаться по городу на трамвае, 5,5 – льготники. На компенсацию МУПу выпадающих доходов за перевозку школьников и пенсионеров затраты городской казны составили 45,6 миллиона рублей.
Как отмечает руководитель «Тагильского трамвая» Игорь Темнов, пассажиропоток в прошлом году увеличился на 61,5 тысячу человек. Иными словами, для тагильчан трамвай – один из самых приоритетных видов общественного транспорта. Ежедневно на линию в нашем городе выходит более 50-ти вагонов.
Эти данные за 2015 год были озвучены на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету, экономической политике и инвестициям. Планы МУП «Тагильский трамвай» в этом году – увеличение рейсов и обучение новой группы водителей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru