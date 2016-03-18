За 2015 год тагильские трамваи перевезли более 9,5 миллионов пассажиров

Из 9,5 миллионов пассажиров, которые предпочли передвигаться по городу на трамвае, 5,5 – льготники. На компенсацию МУПу выпадающих доходов за перевозку школьников и пенсионеров затраты городской казны составили 45,6 миллиона рублей.

Как отмечает руководитель «Тагильского трамвая» Игорь Темнов, пассажиропоток в прошлом году увеличился на 61,5 тысячу человек. Иными словами, для тагильчан трамвай – один из самых приоритетных видов общественного транспорта. Ежедневно на линию в нашем городе выходит более 50-ти вагонов.

Эти данные за 2015 год были озвучены на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету, экономической политике и инвестициям. Планы МУП «Тагильский трамвай» в этом году – увеличение рейсов и обучение новой группы водителей.