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Ограничение на движение фур по дорогам регионального значения начало действовать на территории Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ограничение на движение фур по дорогам регионального значения начало действовать на территории Свердловской области

18 марта 2017, 10:35Транспорт
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