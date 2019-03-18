Дополнительные поезда из Екатеринбурга пустят на весенних каникулах

Дополнительный поезд сообщением Екатеринбург - Казань будет пущен 25 и 27 марта в 21.20. Из Казани поезд будет выезжать, соответственно, 26 и 28 марта.

Дополнительный поезд до Москвы будет пущен из Челябинска через Екатеринбург 23 и 27 марта. Время прибытия поезда из Москвы в Екатеринбург - 5.53 по уральскому времени 24 и 28 марта.