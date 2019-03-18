Дополнительные поезда из Екатеринбурга пустят на весенних каникулах
Сегодня, 14:49ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Во время весенних школьных каникул из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда в столицу России и Казань.
Сюжеты: Екатеринбург
Дополнительный поезд сообщением Екатеринбург - Казань будет пущен 25 и 27 марта в 21.20. Из Казани поезд будет выезжать, соответственно, 26 и 28 марта.
Дополнительный поезд до Москвы будет пущен из Челябинска через Екатеринбург 23 и 27 марта. Время прибытия поезда из Москвы в Екатеринбург - 5.53 по уральскому времени 24 и 28 марта.
В целом по России на период весенних каникул будут запущены семь дополнительных поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба СвЖД.
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