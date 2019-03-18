Гендиректор УВЗ назвал опасным трамвай R1

По словам руководителя корпорации, так как передняя часть представленного на Иннопроме-2014 вагона представляет собой скошенную конструкцию, трамвай особенно опасен, сообщает РБК.

Как концепт он, конечно, красавец. Как трамвай, к сожалению, нетехнологичный, сказал Потапов.