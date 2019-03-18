Гендиректор УВЗ назвал опасным трамвай R1

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Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов назвал трамвай R1 небезопасным и нетехнологичным.
По словам руководителя корпорации, так как передняя часть представленного на Иннопроме-2014 вагона представляет собой скошенную конструкцию, трамвай особенно опасен, сообщает РБК.
Как концепт он, конечно, красавец. Как трамвай, к сожалению, нетехнологичный, сказал Потапов.
Напомним, в 2017 году стало известно, что разработка не выйдет в серийное производство, а будет использована в других проектах корпорации.
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