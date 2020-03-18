Компании-перевозчики на строительстве ЕКАД заявили о невыплате денег за работу
Предприятия, занимающиеся стройкой, обвинили компанию «Дорстройэксплуатация» в невыплатах по контрактам, пишет 66.ру.
Конкурс на строительство III пускового комплекса ЕКАД выиграло АО «Трест Уралтрансспецстрой». Стоимость контракта составила 8,8 миллиардов рублей. ООО «Проектная компания «Уралдортехнологии» проводит надзор над объектом. По данным сервиса «Контур.Фокус», ранее соучредителем фирмы был Роман Жданов, являющийся совладельцем «Уралдортехнологии» и «Дорстройэксплуатации».
Компания «Дорстройэксплуатация» заключала контракты с фирмами, которые доставляли породу для ЕКАД. Директор «Техно-Спаер» Алена Бливерниц рассказала, что «Дорстройэксплуатация» не полностью оплатила работу, возник долг в 4,23 млн рублей. По ее словам, фирма будет подавать в суд. Также Бливерниц пояснила, что у «Дорстройэксплуатации» есть долги еще пред 13 компаниями. Из-за долгов строительство практически приостановлено из-за того, что грунт некому возить.
Один из подрядчиков выиграл суд у «Дорстройэксплуатации». «МКР-Групп», которая также вывозила грузы для этого заказчика и не получила денег за работу выиграла в суде 10,5 млн рублей.