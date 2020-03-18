Компании-перевозчики на строительстве ЕКАД заявили о невыплате денег за работу

Компания «Дорстройэксплуатация» заключала контракты с фирмами, которые доставляли породу для ЕКАД. Директор «Техно-Спаер» Алена Бливерниц рассказала, что «Дорстройэксплуатация» не полностью оплатила работу, возник долг в 4,23 млн рублей. По ее словам, фирма будет подавать в суд. Также Бливерниц пояснила, что у «Дорстройэксплуатации» есть долги еще пред 13 компаниями. Из-за долгов строительство практически приостановлено из-за того, что грунт некому возить.