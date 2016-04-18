Пьяные на дорогах: ГИБДД вновь провела в Нижнем Тагиле операцию «Стоп-контроль» (ФОТО)

По-прежнему, на дорогах Нижнего Тагила встречаются любители ездить подшофе – за ночь было остановлено 6 таких нарушителей.

Двое человек не согласились проходить медосвидетельствование. А 4 автолюбителя не имели права управлять автомобилем, но все-таки решили сесть в водительское кресло.

ГИБДД напоминает, штраф за пьяную езду – 30 тысяч рублей, а также лишение прав на 1,5 года. За повторное такое нарушение автомобилист отправится на два года за решетку либо на обязательные работы.

Напоминаем, в пятницу на Тагилстроевской, 21 пьяный водитель сбил 11-летнюю девочку. С переломом голени ребенка госпитализировали в больницу.