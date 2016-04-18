Сегодня в Нижнем Тагиле глава города обсудил проблемы ремонта гарантийных объектов и осмотр дворовых проездов

Глава города выяснял у подрядных организаций, которые должны заниматься ремонтом гарантийных объектов, в какой срок будут устранены все замечания. Генеральный подрядчик «Шалинское строительное управление» сообщил, что их организация к 1 июня не успевает исправить все дефекты, которые отображены в актах. В связи с этим Сергей Носов потребовал от контрольно-ревизионного управления после 10 мая начать готовить документы для судебного процесса. Материалы должны быть подготовлены таким образом, чтобы 2 июня уже состоялось заседание суда.

Ни один из подрядчиков ещё не приступил к выполнению гарантийных обязательств, за исключением тагильских организаций: МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис». Приезжие подрядные организации: «Урадортехнологии», «Уралгазстрой», «Шалинское строительное управление», - ремонты гарантийных объектов ещё даже не начинали.

Кроме того, мэр города обсудил систему распределения региональных дорожных фондов. Исходя из предварительных расчётов, в 2016 году Нижнему Тагилу на ремонт дорог необходим 1,4 млрд рублей. Но область выделяет городу всего 200 миллионов рублей на ремонт дорог и 178 миллионов на ремонт моста.

Причем глава города не понял, почему ремонт мостового сооружения областное правительство приравнивает к ремонту проезжей части. Таким образом оно отчитывается о почти 400 млн рублей, выделенных нашему городу на дороги. Хотя строительство моста и капитальный ремонт дорожного покрытия – это две разные статьи расходов. На каждую должно быть отдельное финансирование комментирует руководитель ОД «Тагил без ям», Никита Чапурин.

Помимо этого, на совещании, председатель общественного движения поднял вопрос об осмотре дворовых проездов. Редакция TagilCity.ru напоминает, что в 2013 году из бюджета города был профинансирован ремонт более 60 дворовых проездов. Они также являются гарантийными объектами. На сегодняшний день не было ни осмотра, ни актирования этих объектов. Глава города потребовал от «Службы заказчика городского хозяйства» к 22 апреля подготовить информацию о том, на каком этапе находится составление дефектных ведомостей и по какой причине это до сих пор не было сделано.

О действиях, предпринятых подрядчиками, и об осмотре дворовых проездов читайте на TagilCity.ru.