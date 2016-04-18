В Нижнем Тагиле на Вагонке будет открыта защищённая парковка на 300 машиномест недалеко от проходной УВЗ (ФОТО)
18 апреля 2016, 18:50ТранспортПавел Щербина
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Вне зависимости от того, как собственники распорядятся офисными помещениями в новом бизнес-центре на Вагонке, открытие паркинга должно положительно повлиять на транспортную ситуацию района.
Сюжеты: Нижний Тагил
Со слов представителя компании, занимавшейся возведением бизнес-центра, вместе с ним будет открыта парковка на 300 мест:
Паркинг на 300 машиномест, пристроенный к офисному зданию. Он открытый, но защищённый от ветра и дождя. Он должен разгрузить основные транспортные магистрали Дзержинского района, где сейчас стоят автомобили работников «Уралвагонзавода».
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее в Нижнем Тагиле возникали конфликты по поводу того, что работники УВЗ занимают парковочные места, предусмотренные для покупателей магазинов.
Предполагается, что бесплатно оставлять свои автомобили на парковке при бизнес-центре смогут не только работники УВЗ.
Парковка будет открытой для всех желающих заверил Николай Чмель.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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