В Нижнем Тагиле на Вагонке будет открыта защищённая парковка на 300 машиномест недалеко от проходной УВЗ (ФОТО)

Со слов представителя компании, занимавшейся возведением бизнес-центра, вместе с ним будет открыта парковка на 300 мест:

Паркинг на 300 машиномест, пристроенный к офисному зданию. Он открытый, но защищённый от ветра и дождя. Он должен разгрузить основные транспортные магистрали Дзержинского района, где сейчас стоят автомобили работников «Уралвагонзавода».

TagilCity.ru напоминает о том, что ранее в Нижнем Тагиле возникали конфликты по поводу того, что работники УВЗ занимают парковочные места, предусмотренные для покупателей магазинов.

Предполагается, что бесплатно оставлять свои автомобили на парковке при бизнес-центре смогут не только работники УВЗ.

Парковка будет открытой для всех желающих заверил Николай Чмель.