В пригороде Нижнего Тагила состоится внедорожный автопробег на Серебрянку

Автопробег был анонсирован общественным движением «Тагил без ям» в официальном сообществе:

14 мая в 10:00 приглашаю всех на автопробег по маршруту Нижний Тагил-Серебрянка. Это будет настоящая, мужская проверка для водителей и их железных коней! На участие в пробеге уже заявилось несколько владельцев квадроциклов и внедорожников. На мероприятие пригласим министра транспорта Свердловской области Сидоренко А.М написал в сообществе председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

TagilCity.ru напоминает о том, что состояние дороги таково, что недавно на ней застряла скорая помощь с пациентом на борту. Дорога нуждается в реконструкции, стоимость которой оценивается в 1,46 млрд рублей. Однако пока руководство Свердловской области не готово выделить такие средства.