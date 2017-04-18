Сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в регистрации на рейс «Москва-Екатеринбург» пассажирке с ребёнком-инвалидом

Инцидент произошел 14 апреля. Мать с ребенком должны были лететь из Москвы в Екатеринбург. Однако сотрудник компании отказал в регистрации на рейс якобы из-за сбоя, произошедшего в программе по списку пассажиров. Матери с ребенком было предложено лететь на самолете другой авиакомпании утром будущего дня.

В Росавиации намерены привлечь контрольные органы к разбирательству в данном инциденте, передает ТАСС.

Росавиация считает необходимым самым тщательным образом разобраться в причинах случившегося. С привлечением контрольно-надзорных органов Росавиация осуществит проверку причин и обстоятельств этого безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями отметили в официальном заявлении.