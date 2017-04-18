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Юный пешеход едва не попал под колёса на перекрестке Жуковского/Пархоменко в Нижнем Тагиле из-за увлечённости смартфоном (ВИДЕО)
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Юный пешеход едва не попал под колёса на перекрестке Жуковского/Пархоменко в Нижнем Тагиле из-за увлечённости смартфоном (ВИДЕО)

18 апреля 2017, 13:55ТранспортПавел Щербина
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