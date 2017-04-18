Юный пешеход едва не попал под колёса на перекрестке Жуковского/Пархоменко в Нижнем Тагиле из-за увлечённости смартфоном (ВИДЕО)

Это произошло около одной из школ на Красном камне. О ситуации журналистам TagilCity.ru рассказал автолюбитель Анатолий:

Гаджеты вредны для здоровья, опасны. Мне попался вот такой пешеход. Опомнился, пройдя уже полдороги. Услышав, видимо, приближающийся автотранспорт.

Как можно видеть на кадрах видеорегистратора, молодой человек, предположительно школьного возраста, на красный свет переходит ул. Жуковского на перекрестке с ул. Пархоменко. Затем он замечает, что неправ, разворачивается и возвращается обратно на тротуар.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что и водители, и пешеходы, увы, не всегда внимательны на дороге.

Проблема отвлеченного внимания на дороге, безусловно, есть. Это касается и автолюбителей, и пешеходов. Пешеход в данном видео нарушает ПДД, переходя дорогу на запрещающий сигнал светофора, но и наши автолюбители нередко нарушают пункт правил дорожного движения 2.7, пользуясь телефоном за рулём отметил в разговоре с журналистом TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД – Сергей Бернгардт.