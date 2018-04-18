Улица М. Горького в Нижнем Тагиле будет частично перекрыта с 19 апреля до 1 сентября
18 апреля, 08:30Транспорт
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В четверг, 19 апреля, в Нижнем Тагиле на длительный период времени частично перекроют улицу Максима Горького. Речь идёт об участке от Черных до Высокогорской.
Сюжеты: Нижний Тагил
На этот участке запланирован ремонт по аварийному устройству наружных инженерных сетей.
Работы выполняет компания «Уралстроймонтаж», передаёт «Тагил-ТВ».
Ремонт подрядчик должен завершить к 1 сентября.
Это один из этапов дорожного строительства на улицах Быкова-Космонавтов-Победы-Грибоедова.
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