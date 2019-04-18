Продажи билетов на майские праздники начались в Екатеринбурге
Вчера, 23:00ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Северный автовокзал Екатеринбурга начал продажи билетов на предпраздничные и праздничные дни. Отправиться в путешествие свердловчане могут по 12 мая включительно, сообщает сайт автовокзала.
Сюжеты: Екатеринбург
Билеты на рейсы от Северного вокзала можно оформить, как в кассе, так и главном сайте учреждения. Также в кассах можно купить обратный билет из 25 населённых пунктов.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на междугородных маршрутах по всей территории Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей