Под Североуральском с железнодорожных путей сошел поезд

Минувшей ночью между поселками под Североуральском с путей сошел тепловоз. В результате происшествия , локомотив и три вагона перевернулись на бок. На место ЧП приехали оперативники МЧС и сотрудники железной дороги.

Специалисты оценивают ущерб и причины, по которым железнодорожный состав сошел с рельсов. Поезд был грузовым и шел пустым, поэтому пострадавших в происшествии нет. Тем не менее, повреждены свыше 60-ти метров рельсов.