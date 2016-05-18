Под Североуральском с железнодорожных путей сошел поезд
18 мая 2016, 10:50ТранспортТимофей Данилов
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В результате ЧП десятки метров железнодорожного полотна были повреждены.
Минувшей ночью между поселками под Североуральском с путей сошел тепловоз. В результате происшествия, локомотив и три вагона перевернулись на бок. На место ЧП приехали оперативники МЧС и сотрудники железной дороги.
Специалисты оценивают ущерб и причины, по которым железнодорожный состав сошел с рельсов. Поезд был грузовым и шел пустым, поэтому пострадавших в происшествии нет. Тем не менее, повреждены свыше 60-ти метров рельсов.
С 8-ми часов утра там начались аварийно-восстановительные работы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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