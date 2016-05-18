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Под Североуральском с железнодорожных путей сошел поезд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Североуральском с железнодорожных путей сошел поезд

18 мая 2016, 10:50ТранспортТимофей Данилов
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