Движение трамваев изменится 21 мая в связи с проведением спортивного праздника в Нижнем Тагиле
18 мая 2017, 11:55Транспорт
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21 мая в Нижнем Тагиле изменится график движения трамваев в связи с проведением спортивного праздника.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение по улицам Ленина и Мира будет закрыто в период с 07.00 до 15.30.
Трамвай № 3 будет курсировать по маршруту: Т/С – ул. Островского через Красный Камень и Выю.
Трамвай № 15 будет курсировать по маршруту: ГГМ – ул. Островского.
Трамвай № 8 будет курсировать по маршруту: УВЗ – Отделение дороги.
Трамвай № 12 будет курсировать по маршруту: Пихтовые горы – Отделение дороги.
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