Поливальная машина залила водой подготовленную к ремонту дорогу в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Поливальная машина «Тагилдорстроя» ехала по Островского в сторону Выи и на перекрестке с Газетной развернулся обратно в сторону налоговой. А там тот же «Тагилдорстрой» отфрезеровал дорогу и готовится к укладке асфальта. В итоге этот поливальщик залил водой дорогу, которая должна быть сухой и чистой перед асфальтированием. Бардак! -- рассказал TagilCity.ru очевидец автолюбитель Иван.

Редакция побывала на месте и убедилась, что на дороге скопилась вода.

Выметем щеткой, а остальное высохнет, сегодня погода солнечная сообщил один из дорожных рабочих.

Этот инцидент пояснили в дорожной службе.

Когда фреза отфрезерует проезжую часть, там остается мелкая крошка. Эту мелкую крошку нужно смести, чтобы начинать асфальтировать. Мы прометаем для устранения пыли и всё это проливается водой. Там нужно просто промести, а когда вода просохнет, будем асфальтировать объяснил начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.