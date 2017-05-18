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Поливальная машина залила водой подготовленную к ремонту дорогу в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поливальная машина залила водой подготовленную к ремонту дорогу в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

18 мая 2017, 14:40ТранспортЕкатерина Малых
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