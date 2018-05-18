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Свыше миллиарда рублей выделено на ремонт и содержание тагильских дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свыше миллиарда рублей выделено на ремонт и содержание тагильских дорог

18 мая, 10:00Транспорт
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