«Чтобы в День города эту разруху не видели»: Старков о мосте на Циолковского в Тагиле

Контракт с УСМ на ремонт моста на Циолковского в Тагиле планируют разорвать

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков дал «Уралстроймонтажу» 20 дней, чтобы войти в график работ и показать динамику по ремонту моста по Циолковского в Нижнем Тагиле. В противном случае контракт будет разорван.

По словам Василия Старкова, подрядчик говорил о влиянии на график работ инфляции и некоторых неточностей в проекте, однако это не является оправданием для подрядчика ООО «Уралстроймонтаж». Я вижу, что на этом объекте практически отсутствует техника. Она работает не семь дней в неделю в три смены, а как-то эпизодически появляется. Я проезжал и неофициально: техники на дороге нет. Подрядчик должен нарастить здесь количество и техники, и людей. С учетом отставания — уже должно быть троекратное ускорение, пояснил журналисту TagilCity.ru министр транспорта Свердловской области. Он отметил, что если УСМ не войдет в график работ, то будет рекомендовано расторжение контракта и подключение другого единственного подрядчика, который сможет довести объект до логического завершения и ввести его в эксплуатацию. Чтобы мы на День города эту разруху не видели! Здесь будет проводиться постоянный еженедельный контроль, заявил Василий Старков. Фото: TagilCity.ru Информацию о расторжении контракта в случае невыполнения поставленных задач подтвердил замглавы администрации города по горхозяйству и строительству Нижнего Тагила Егор Копысов. Претензии к тому, что данный путепровод должен у нас быть завершен и заново введен в эксплуатацию 1 июля 2022 года в соответствии с графиком, который подписан между заказчиком и подрядной организацией, пояснил чиновник. Напомним, директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко заявил, что работы по реконструкции моста на Циолковского будут закончены в конце июля, так как поменялся график. Однако в мэрии Нижнего Тагила опровергли эту информацию. Сроки переноса открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле опровергли в мэрии

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