«Меня все устраивает»: министр Старков оценил строительство моста через пруд в Тагиле

«Меня все устраивает»: министр Старков оценил строительство моста через пруд в Тагиле
«Меня все устраивает»: министр Старков оценил строительство моста через пруд в Тагиле
18 мая, 19:49ТранспортФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Ход строительства моста через тагильский пруд проконтролировал министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

При строительстве мостового сооружения через тагильский пруд риски отсутствуют, объект будет введен в эксплуатацию, подрядчик движется хорошо. Я посмотрел динамику — меня все устраивает,рассказал Василий Старков TagilCity.ru.

Особую благодарность министр выразил подрядчикам, реализующим нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Думаю в этом году будет такой же хороший результат, как и в прошлые годы, отметил чиновник.

Напомним, мост через тагильский пруд планируется открыть к августу 2022 года, когда будет праздноваться 300-летие города. Строительством занимается московское ООО «Альмакоргрупп», стоимость работ составила 3,98 миллиарда рублей.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивМост на Циолковского
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