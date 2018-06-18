Дорога на Серебрянку за 285 млн рублей спустя 8 месяцев вновь требует ремонта (ФОТО)

Не прошло и года после ремонта, и вернулось все на свои места. Едешь как по «терке», множество мелких ямок, которые очень быстро увеличиваются к размерах пожаловался один из водителей.

Состояние дороги изучил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Он считает, что до ремонта дороги нужно было проводить геологоразведку территории.

Жители Серебрянки писали жалобу президенту и губернатору. В 2015 году на прямой линии с президентом журналист поднял этот вопрос, и Владимир Путин дал указание привести данную дорогу в нормативное состояние. В 2017 году был проведен ремонт этой дороги. Но прежде, чем приступать к ремонту, нужно было в первую очередь провести геологоразведку и определить состав почвы на прилегающей к дороге территории. Управление автомобильных дорог не предусмотрело понижение уровня грунтовых вод и водоотвод от дороги. Они только устранили ямы и укрепили дорожное полотно бутом и скалой. По моим прогнозам, которые я давал еще в 2016 году, дорога продержится не более двух лет. Вот и из-за дождливого лета, из-за поздней весны эта дорога приходит в негодность. Хотя с окончания ремонта не прошло еще и года заключил общественник.

Дорога до Серебрянки — регионального значения. В 2017 году управление автодорог заключило контракт с компанией «УралДорТехнологии». По предварительным данным, субподрядчиком выступило ООО «УБТ- сервис». Получить оперативный комментарий от компании не удалось.

На грунтовые дороги фактическую гарантию дать не возможно. Даже если подрядчик даст гарантию, то при разрушении грунтовой дороги он сможет оспорить ее в суде. Допустим, размыв дороги произошел из-за дождей - подрядчик ведь не виноват, что дождь прошел с неба. И вода пошла поверх дороги. В этом случае любой суд встанет на сторону подрядчика говорит общественник.

По мнению дорожного активиста, ремонт дороги должны были провести от первого и до последнего километра в целом, с учетом геологоразведки и водопонижающих сооружений. Однако имеющийся контракт такие масштабы работ не предусматривал.

Ремонт дороги до Серебрянки проходил точечно. По сути просто «латали» дыры, а не проводили положенный ремонт дороги. Там, где были пучинистые места, делали выемку грунта и засыпали скалой. Где было более-менее, они просто подсыпали щебнем и уплотняли. Цель была такая, чтобы губернатор осенью 2017 года проехал по данной дороге с комфортом. Хотели произвести хорошее впечатление, а не провести качественный долгосрочный ремонт считает Никита Чапурин.

Upd 19.06.2018 17:28

Специалисты Управления автомобильных дорог и подрядной организации круглогодично ведут выездной контроль за состоянием этой трассы. До конца октября 2020 года дорога находится на гарантии, что накладывает на подрядчика – компанию «УралДорТехнологии» – обязательства по устранению за свой счет дефектов, которые могут появляться в ходе эксплуатации. По данным компании-подрядчика, в рамках работ по содержанию после высыхания дороги будет произведено ее грейдирование. В настоящее время состояние дороги оценивается специалистами как удовлетворительное и способное обеспечить круглогодичный и безопасный проезд. Стоит отметить, что дорога, которая имела статус лесной, в прошлом году претерпела серьезную реконструкцию: дорожниками был проделан значительный объем работ по замене слабых и пучинистых грунтов, восстановлению водоотводных канав, ремонту и восстановлению водопропускных труб, исправлению профиля сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверодловской области.