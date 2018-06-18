Новый пешеходный переход появится на ул. Горошникова в Нижнем Тагиле (ФОТО)
18 июня, 11:05Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новый пешеходный переход появится в Нижнем Тагиле на ул. Горошникова.
Сюжеты: Нижний Тагил
В центре Нижнего Тагила вскоре появится новый пешеходный переход на ул. Горошникова. Располагаться он будет между домами №76 и №78.
Работы по асфальтированию дорожки к пешеходному переходу уже ведутся, сообщает «Тагил без ям».
Напомним, в Нижнем Тагиле подходит к завершению ремонт перекрестка ул. Фрунзе-Космонавтов. В минувшие выходные трамвайные вагоны проводили обкатку путей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Тагил без ям»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей