Новый пешеходный переход появится на ул. Горошникова в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В центре Нижнего Тагила вскоре появится новый пешеходный переход на ул. Горошникова. Располагаться он будет между домами №76 и №78.

Работы по асфальтированию дорожки к пешеходному переходу уже ведутся, сообщает «Тагил без ям».

Напомним, в Нижнем Тагиле подходит к завершению ремонт перекрестка ул. Фрунзе-Космонавтов. В минувшие выходные трамвайные вагоны проводили обкатку путей.