Перекресток на ул. Космонавтов и Фрунзе в Нижнем Тагиле открыт для движения (ФОТО)
18 июня, 20:35Транспорт
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В Нижнем Тагиле сегодня, 18 июня, подошел к концу ремонт дороги на перекрестке улиц Космонавтов и Фрунзе.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 июня вечером для транспорта открылось движение на перекрестке улиц Фрунзе и Космонавтов. Сегодня дорожники завершили укладку третьего слоя асфальта. Ранее были установлены бордюры, и вымощено междупутье.
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Фото: «Сети Тагила»
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