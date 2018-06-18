Штрафы за нарушение ПДД в Свердловской области могут пойти на ремонт дорог

Законодательное собрание Свердловской области выдвинуло предложение внести правки в 3 статью регионального закона «О дорожном фонде». Областной парламент предлагает улучшить качество дорог в Свердловской области с помощью штрафов за нарушение ПДД.

На сегодняшний день бюджет областного дорожного фонда составляет более 12 млрд рублей. Однако качество дорог в регионе вызывает многочисленные претензии жителей.

По слова спикера регионального законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, принятие поправок позволит за год увеличить бюджет дорожного фонда почти на 2 млрд рублей. Вопрос о внесении поправок будет рассмотрен на заседании областного законодательного собрания 26 июня 2018 года, сообщает «Аргументы и Факты-Урал».