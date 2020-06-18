В Екатеринбурге до конца июня ожидается прибытие трех вывозных рейсов из-за границы

Так, на 20 июня запланирован рейс из Хошимина. Сначала он прибудет в Екатеринбург, а затем направится в Москву.

21 июня планируется возвращение тех, кто находится в Ташкенте.

Еще один рейс состоится 22 июня. Он прибудет из Душанбе. Сначала борт приземлится в Новосибирске, а затем в Екатеринбурге. Об этом рассказывается в специальном Teegram-канале, который создан для вывоза российских жителей из-за границы.