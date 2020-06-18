В Екатеринбурге до конца июня ожидается прибытие трех вывозных рейсов из-за границы
Сегодня, 16:54ТранспортФото: pixabay.com
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Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ был опубликован график вывозных рейсов, которые запланированы на период с 19 по 30 июня. На этот период запланировано прибытие трех бортов в Екатеринбург.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Так, на 20 июня запланирован рейс из Хошимина. Сначала он прибудет в Екатеринбург, а затем направится в Москву.
21 июня планируется возвращение тех, кто находится в Ташкенте.
Еще один рейс состоится 22 июня. Он прибудет из Душанбе. Сначала борт приземлится в Новосибирске, а затем в Екатеринбурге. Об этом рассказывается в специальном Teegram-канале, который создан для вывоза российских жителей из-за границы.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что за период пандемии из-за границы были возвращены 900 жителей региона. В общей сложности было организовано 75 вывозных рейсов.
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