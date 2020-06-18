В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать еще пять дорог в рамках нацпроекта БКАД

Так, ремонт возможен на участках улиц Монтажников, Заречная, Цементная, Серова и местный проезд по Черноисточинскому шоссе. Общая сумма, которая требуется на ремонт объектов, составляет около 125 миллионов рублей.

На улице Заречной и местном проезде по Черноисточинскому шоссе планируется выполнить ремонт по всей протяженности дороги, а на Монтажников — ограничиться участками между улицами Садоводов и Зеоеностроевская, на Серова — между улицами Фрунзе и Первомайская, на Цементной — между Восточным шоссе и улицей Проезжая.

Как рассказал мэр города Владислав Пинаев, начало работ ранней весной позволила рассматривать возможность выполнения дополнительных работ в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году. Кроме того, взаимодействие подрядчиков, муниципалитета и регионального правительства позволило добиться выделения дополнительных средств.

Все названные дороги, были включены в план работ на следующий год. Кроме того, по 2021 году конкурсные процедуры проведены, а потому подрядчики смогут начать работы сразу же, как только поступит финансирование.

Кроме дороги по улице Серова все остальные удалены от центра города. Объекты выбраны таким образом, чтобы работы на них можно было провести в сжатые сроки и без перекрытия движения транспорта, чтобы минимизировать неудобства для водителей, рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Он отметил, что несмотря на перенос сроков некоторых объектов с 2021 года на 2020-й, объем финансирования на следующий год останется прежним. Взамен участков, которые планируется отремонтировать в этом году, власти готовы предложить другие.