Названы причины задержки рейсов «Уральских авиалиний» в аэропорту Москвы

Названы причины задержки рейсов «Уральских авиалиний» в аэропорту Москвы
Названы причины задержки рейсов «Уральских авиалиний» в аэропорту Москвы
Сегодня, 10:42ТранспортФото: pixabay.com
Причины задержки рейсов «Уральских авиалиний» в московском аэропорту Домодедово назвали в пресс-службе авиакомпании.

С 17 июня сложилась сбойная ситуация с выполнением суточного плана полетов из Домодедово в Екатеринбург, Тюмень, Омск, Благовещенск и другие города России по причине метеоусловий и вынужденной посадки борта на запасной аэродром, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Изменение времени вылетов связано с плохими метеоусловиями в аэропорту Геленджика и его закрытием, выкатыванием воздушного судна другой авиакомпании за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополь и его закрытие. В этой связи было выполнено несколько уходов на запасной аэродром Краснодара.

Специфика перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, состоит в том, что они носят непрерывный характер и зависят в том числе от метеорологических причин. Все эти факторы напрямую связаны с безопасностью, а приоритетной задачей авиакомпании всегда является обеспечение безопасности пассажиров воздушного судна, отметили в авиакомпании.

Там сообщили, что в данный момент делается все, чтобы как можно скорее вернуться к намеченному расписанию и принесли извинения за доставленные неудобства пассажирам.

Напомним, 17 июня десятки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны в Москве. Пассажиры сообщили, что причины переноса времени вылета воздушных судов им в авиакомпании не объясняют, а на горячую линию перевозчика невозможно дозвониться.

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