Названы причины задержки рейсов «Уральских авиалиний» в аэропорту Москвы

Изменение времени вылетов связано с плохими метеоусловиями в аэропорту Геленджика и его закрытием, выкатыванием воздушного судна другой авиакомпании за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополь и его закрытие. В этой связи было выполнено несколько уходов на запасной аэродром Краснодара.