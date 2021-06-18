Выполнение работ по устройству светофорного объекта на транспортной развязке в Горноуральском городском округе — на 120 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» предусмотрено в рамках создания подсистемы светофорного регулирования и реализации программы «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятий „Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек“ на региональном уровне на территории Свердловской области».
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 июля 2021 года.
После определения подрядчика, завершить работы по установке светофора он должен будет до 27 сентября 2021 года.
Напомним, к 2024 году около 200 светофоров планируется «прокачать» в Нижнем Тагиле. К действующим объектам регулирования будет дополнительно установлено оборудование на перекрестках, где на данный момент еще нет светофоров.