Новый светофор будет установлен на развязке под Нижним Тагилом на 120 километре трассы «Екатеринбург — Серов». Его обустройство обойдется в 2,7 миллиона рублей.

Выполнение работ по устройству светофорного объекта на транспортной развязке в Горноуральском городском округе — на 120 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» предусмотрено в рамках создания подсистемы светофорного регулирования и реализации программы «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятий „Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек“ на региональном уровне на территории Свердловской области». Аукцион 18 июня объявил Департамент государственных закупок Свердловской области. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Объем финансирования из областного бюджета составляет 2,7 миллиона рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 июля 2021 года. После определения подрядчика, завершить работы по установке светофора он должен будет до 27 сентября 2021 года. Напомним, к 2024 году около 200 светофоров планируется «прокачать» в Нижнем Тагиле. К действующим объектам регулирования будет дополнительно установлено оборудование на перекрестках, где на данный момент еще нет светофоров. К 2024 году около 200 светофоров планируется «прокачать» в Нижнем Тагиле

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