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Семь грубых нарушений были зафиксированы за пять часов рейда на дорогах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семь грубых нарушений были зафиксированы за пять часов рейда на дорогах Нижнего Тагила

18 июля 2017, 08:00Транспорт
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