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Штрафы за парковку на газонах отменены в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штрафы за парковку на газонах отменены в Свердловской области

18 июля 2017, 20:05Транспорт
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