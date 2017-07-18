Штрафы за парковку на газонах отменены в Свердловской области
18 июля 2017, 20:05Транспорт
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От одной до пяти тысяч рублей будут экономить свердловские автомобилисты. Норма о выписке штрафов за парковку на газонах признана недействующей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Областной суд Свердловской области ещё в 2016 году признал неправомерным наложение штрафа за парковку на газонах. Однако депутаты Заксобрания Свердловской области признали недействующей данную норму только 18 июля 2017 года, сообщает Уралинформбюро.
Раньше за парковку на газонах граждане платили штраф в размере от 1000 до 5000 рублей, а юридические и должностные лица – от 20 до 500 тысяч. Как утверждают некоторые парламентарии Свердловской области, ликвидированная норма являлась самым действенным инструментом в борьбе с административными правонарушениями.
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