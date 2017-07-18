Штрафы за парковку на газонах отменены в Свердловской области

Областной суд Свердловской области ещё в 2016 году признал неправомерным наложение штрафа за парковку на газонах. Однако депутаты Заксобрания Свердловской области признали недействующей данную норму только 18 июля 2017 года, сообщает Уралинформбюро .

Раньше за парковку на газонах граждане платили штраф в размере от 1000 до 5000 рублей, а юридические и должностные лица – от 20 до 500 тысяч. Как утверждают некоторые парламентарии Свердловской области, ликвидированная норма являлась самым действенным инструментом в борьбе с административными правонарушениями.