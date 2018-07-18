Схема движения изменилась на тагильском перекрестке Серова-Красноармейская
Сегодня, 10:10ТранспортФото: Сергей Сапожников
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Движения прямо на перекрестке ул. Серова и ул. Красноармейской разрешено с обеих полос.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Типичный тагильчанин»
В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Серова – Красноармейская убрали дополнительную секцию светофора. Теперь движение прямо разрешено с обеих полос.
Дорогие Тагильчане, просьба! Не делайте пробку на Серовском кольце, перед улицей Красноармейская!обратились водители к жителям города.
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