В Ирбите водитель-рецедивист осуждён на 8 месяцев тюрьмы за пьяное вождение
Сегодня, 22:59ТранспортФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Ирбите районный суд признал местного жителя Константина Чащина виновным в нарушении статьи 264.1 УК РФ. Мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно материалам дела, в октябре 2018 года Чащин был остановлен сотрудниками дорожной полиции. Они заметили у водителя признаки опьянения и отправили его на прохождение освидетельствования, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В ходе проверки по базе данных ГИБДД было установлено, что полгода назад за аналогичный проступок Чащину назначили административный арест сроком на 10 суток.
Так как задержанный не встал на путь исправления, суд назначил ему реальное наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев в колонии общего режима. В течение 2 лет и 8 месяцев он не сможет управлять автомобилем.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей