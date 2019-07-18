В Ирбите водитель-рецедивист осуждён на 8 месяцев тюрьмы за пьяное вождение

Согласно материалам дела, в октябре 2018 года Чащин был остановлен сотрудниками дорожной полиции. Они заметили у водителя признаки опьянения и отправили его на прохождение освидетельствования, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В ходе проверки по базе данных ГИБДД было установлено, что полгода назад за аналогичный проступок Чащину назначили административный арест сроком на 10 суток.