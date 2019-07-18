В Нижнем Тагиле частично перекроют улицу Челюскинцев

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С 18 июля в связи с проведением дорожных работ будет частично перекрыта улица Челюскинцев, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Будет закрыта половина проезжей части дороги. Движение организовано по одной полосе в обоих направлениях. На месте проведения работ установят предупреждающие знаки.
Автомобилистов просят предусмотреть пути объезда.
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