В Свердловской области родителей научат правильной перевозке детей
Сегодня, 09:52ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области стартовал проект по обучению родителей правильной перевозке детей, регион станет пилотным для реализации данной инициативы, сообщает «Областная газета».
Обучающие тренинги для родителей организуют в областном перинатальном центре. Женщинам расскажут о безопасной перевозке детей, выборе детского кресла, напомнят ПДД. В первом тренинге примут участие родители, выписывающиеся из медучреждения с новорожденными.
Проект «Детство без опасности» планируют реализовать в 100 городах России.
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