В Свердловской области родителей научат правильной перевозке детей

Обучающие тренинги для родителей организуют в областном перинатальном центре. Женщинам расскажут о безопасной перевозке детей, выборе детского кресла, напомнят ПДД. В первом тренинге примут участие родители, выписывающиеся из медучреждения с новорожденными.