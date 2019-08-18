В Екатеринбурге местные жители украли внедорожники на 5,6 миллионов рублей

Согласно материалам дела, Стефанов в компании с двумя сообщниками (в отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) на территории Свердловской области похитил три автомобиля — внедорожника: две Тойоты и один Лексус.

Злоумышленники заранее подыскивали автомобили, которые чаще всего были припаркованы во дворах жилых домов. После чего ночью при помощи заранее подготовленных комплектов ретрансляторов сигналов автомобильных систем бесключевого доступа они разблокировали замки дверей и запускали двигатель автомобиля. Обвиняемый в этот момент находился на этаже многоквартирного дома, на котором проживал владелец транспортного средства, чтобы при помощи имеющихся устройств считать необходимые сигналы с ключа от автомобиля, находящегося в квартире владельца.