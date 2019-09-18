В Нижнем Тагиле изменен график движения по маршруту № 46

В связи с заменой «Газелей» на автобусы марки ПАЗ, с 20 сентября движение будет осуществляться по маршруту: ул. Садовая (Кулинарное училище) — пр. Ленина — ул. Пархоменко — ул. Жуковского — ул. Береговая — Краснокаменская — ул. Ермака — ул. Красноармейская — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. Максима Горького — ул. Быкова — ул. Космонавтов.

От Кулинарного училища первый автобус будет отходить в 6.10, далее время ожидание будет составлять восемь минут. Последний автобус будет отходить в 22.15.