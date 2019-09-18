В Нижнем Тагиле изменен график движения по маршруту № 46
Сегодня, 09:04ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Нижнего Тагила сообщила об изменении в графике движения маршрута № 46 «Улица Быкова — Кулинарное училище».
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с заменой «Газелей» на автобусы марки ПАЗ, с 20 сентября движение будет осуществляться по маршруту: ул. Садовая (Кулинарное училище) — пр. Ленина — ул. Пархоменко — ул. Жуковского — ул. Береговая — Краснокаменская — ул. Ермака — ул. Красноармейская — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. Максима Горького — ул. Быкова — ул. Космонавтов.
От Кулинарного училища первый автобус будет отходить в 6.10, далее время ожидание будет составлять восемь минут. Последний автобус будет отходить в 22.15.
Данное расписание является временным и будет корректироваться с учетом пассажиропотока в разные периоды времени.
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