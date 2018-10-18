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189 ДТП произошло за 9 месяцев 2018 года в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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189 ДТП произошло за 9 месяцев 2018 года в Нижнем Тагиле

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