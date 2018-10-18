189 ДТП произошло за 9 месяцев 2018 года в Нижнем Тагиле

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На территории города Нижний Тагил и Пригородного района с января по сентябрь 2018 года произошло 189 дорожно-транспортных происшествий, в которых 266 человек получили травмы различной степени тяжести.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего за первые 9 месяцев 2018 года на дорогах города и района погибли 24 человека. Среди зафиксированных 61 случай произошёл с участием пешеходов, в которых 56 человек получили травмы и 8 погибли.
На пешеходных переходах травмировались 24 пешехода и трое погибли. По вине водителей произошло 18 аварии, в которых пострадали 19 пешеходов и 1 человек умер.
Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила обращает внимание водителей и пешеходов на необходимость соблюдения ПДД, особенно в тёмное время суток, а также об уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.
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