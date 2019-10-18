Генпрокуратура проверит «Победу» из-за роста цен на билеты
Сегодня, 08:55ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Российский лоукостер «Победа» после сообщения о росте цен на международные перелеты проверит Генеральная прокуратура, об этом сообщает официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Будет проверена правомерность увеличения цен, в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на официального представителя авиакомпании, что с 28 октября перелеты из-за границы в Россию подорожают на 25 евро.
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