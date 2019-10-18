В Нижнем Тагиле по горячим следам раскрыли угон автомобиля

Хищение автомобиля марки «Лада Приора» произошло накануне от дома на улице Лебяжинская. 45-летняя тагильчанка сообщила, что утром вышла из дома, чтобы направиться на работу и не обнаружила автомобиль у подъезда. Незамедлительно был объявлен план «Перехват». Оперативники обратились к оператору системы «Безопасный город». Было установлено, что автомобиль в ночное время ехал в сторону Дзержинского района, а затем оказался в поле зрения камер в районе Кирпичного. Там и был обнаружен автомобиль. У машины были спущены шины.