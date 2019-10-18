В Нижнем Тагиле по горячим следам раскрыли угон автомобиля
Подозреваемый в угоне «Лады Приоры» житель Нижнего Тагила задержан по горячим следам, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Хищение автомобиля марки «Лада Приора» произошло накануне от дома на улице Лебяжинская. 45-летняя тагильчанка сообщила, что утром вышла из дома, чтобы направиться на работу и не обнаружила автомобиль у подъезда. Незамедлительно был объявлен план «Перехват». Оперативники обратились к оператору системы «Безопасный город». Было установлено, что автомобиль в ночное время ехал в сторону Дзержинского района, а затем оказался в поле зрения камер в районе Кирпичного. Там и был обнаружен автомобиль. У машины были спущены шины.
После общения с владелицей авто сотрудники полиции узнали, что у женщины пропали ключи от транспортного средства. Накануне вечером у нее в гостях был знакомый с приятелем. Вскоре была установлена личность предполагаемого преступника. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Его удалось застать по месту проживания, мужчина был пьян, а при нем найдены ключи от угнанной машины.
Тагильчанин признался в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угон».