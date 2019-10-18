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18 октября в Нижнем Тагиле состоялся парад дорожной техники, на котором руководители МУП «Тагилдорстроя» и ООО «УБТ-Сервис» доложили главе города Владиславу Пинаеву о готовности к зиме, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 50 единиц дорожной техники выстроились на площадке у «Современника», после торжественной части машины колонной проехали по улицам города. Стоит отметить, что дорожники приступили к работе уже минувшей ночью из-за выпавшего снега.
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Владислав Пинаев поблагодарил дорожников за хорошую работу в летний период, поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Отличившиеся работники получили благодарственные письма и грамоты от главы города и гордумы.
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