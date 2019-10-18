В Свердловской области 78 миллионов рублей выделено на ремонт 6,2 километра автодорог
Сегодня, 11:12ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Участок Московского тракта протяженностью 6,2 километра отремонтируют за 78 миллионов рублей, информация о поиске подрядчика размещена на портале госзакупок.
Финансирование осуществляется из региональной казны. Подрядчику предстоит отремонтировать дорожное покрытие, восстановить подъезды к остановкам транспорта, восстановить дорожную разметку. Интенсивность движения на участке составляет более тысячи единиц в сутки.
Подрядчик будет определен 29 октября, срок выполнения работ — до 20 октября 2020 года.
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