Расписание трамваев по маршрутам № 12 и № 10 в Нижнем Тагиле будет изменено

Расписание трамваев по маршрутам № 12 и № 10 в Нижнем Тагиле будет изменено
Расписание трамваев по маршрутам № 12 и № 10 в Нижнем Тагиле будет изменено
Сегодня, 14:31ТранспортФото: 1MI
Расписание движения трамваев по маршруту № 12 в Нижнем Тагиле изменится по просьбам пассажиров электропоезда «Ласточка», прибывающего  в 21.07 из Екатеринбурга.

Отправление трамвая с улицы Островского теперь будет осуществляться в 21.02 вместо 20.57. От вокзала отправление будет в 21.15 вместо 21.10. От Пихтовых гор до депо «Новая Кушва» время отправления станет 21.56, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

В будние дни трамвай на 19.10, шедший от улицы Островского будет следовать до Пихтовых гор вместо УВЗ. Также от Пихтовых гор будет организовано обратное отправление в 20.05 до улицы Островского и в 17.13 от Новой Кушвы до Пихтовых гор.

Рейс от Пихтовых гор в 19.23 будет укорочен. Теперь трамвай будет следовать до Новой Кушвы, а не до улицы Островского как ранее. Отмечается, что оттуда можно сделать пересадку на 15 маршрут.

Кроме того, в связи с тем, что внесены коррективы, изменится и расписание трамваев на маршруте № 10. Это касается трех рейсов маршрута в будние дни. Так, от УВЗ отправления в 19.42, 21.31 и 22.02 сдвигаются на 19:.43, 21.28 и 22.00. А обратные отправления от Пихтовых гор в 20.07, 21.54 и 22.26 сдвигаются на 20.08, 21.51 и 22.23.

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